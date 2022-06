Peter Sagan heeft dinsdag de derde etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Slowaak was de snelste in de massasprint en boekte zijn eerste grote overwinning in ruim een jaar tijd.

Na 177 glooiende kilometers ging de 32-jarige Sagan als eerste de sprint aan in de straten van Grenchen en daarin was hij een klasse apart. De Fransman Bryan Coquard (tweede) en Alexander Kristoff (derde) kwamen een fietslengte tekort op de drievoudig wereldkampioen. Cees Bol was met een zevende plaats de beste Nederlander.

Voor Sagan is de overwinning in Zwitserland een flinke opsteker in de aanloop naar de Tour de France. De Slowaak worstelde de afgelopen maanden met zijn vorm en gezondheid, nadat hij in januari een coronabesmetting had opgelopen. Een vierde plaats in de tweede rit van de Tirreno-Adriatico was tot dusver zijn beste resultaat van het jaar.

Sagan heeft sowieso lang moeten wachten op een aansprekende overwinning: in mei vorig jaar won hij in de Giro d'Italia voor het laatst een rit in een WorldTour-koers. Daarna zegevierde de renner van TotalEnergies alleen op het Slowaaks kampioenschap op de weg en in de lager ingeschaalde Ronde van Slowakije.

Stephen Williams blijft leider in de Ronde van Zwitserland. De Brit draagt de leiderstrui sinds hij zondag een dubbelslag sloeg in de openingsetappe. Geraint Thomas veroverde dinsdag onderweg drie bonificatieseconden en staat zeven seconden achter zijn landgenoot. Sam Oomen is de beste Nederlander in het klassement: hij staat negentiende op een minuut van Williams.

De Ronde van Zwitserland gaat woensdag verder met een heuveletappe. De rittenkoers, die geldt als voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, duurt tot en met zondag. Vrijdag en zaterdag staan er twee zware bergritten op het programma, waarna de koers wordt afgesloten met een individuele tijdrit.

Ruben Guerreiro (rechts) viert de zege op de Mont Ventoux met zijn ploeggenoot Esteban Chaves, die tweede werd. Ruben Guerreiro (rechts) viert de zege op de Mont Ventoux met zijn ploeggenoot Esteban Chaves, die tweede werd. Foto: Getty Images

EF heerst op Mont Ventoux

Eerder op de dag schreef Ruben Guerreiro de Mont Ventoux Challenge op zijn naam. De Portugese renner van EF Education kwam als eerste boven op de iconische berg, nadat hij uit de kopgroep was gedemarreerd.

De Amerikaanse ploeg van Guerreiro heerste op de Mont Ventoux, want Esteban Chaves eindigde op een minuut als tweede. Antwan Tolhoek was met een achttiende plaats de beste Nederlander. Hij kwam ruim zes minuten na Guerreiro binnen.

De renners moesten de Mont Ventoux twee keer bedwingen in de eendagskoers, die vorig jaar werd gewonnen door Miguel Ángel López. Dit jaar maakt de iconische berg geen deel uit van het parcours van de Tour de France.

Marta Cavalli is de eerste winnares van de Mont Ventoux Challenge voor vrouwen. De Italiaanse schreef eerder dit jaar de Amstel Gold Race op haar naam. Op de Mont Ventoux bleef ze onder anderen Pauliena Rooijakkers (vierde) voor.