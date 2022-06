Alberto Bettiol dacht maandag even dat hij de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland op zijn naam had geschreven. De Italiaan kwam als tweede juichend over de meet, want hij wist vanwege een gebrek aan communicatie niet dat de Noor Adreas Leknessund de rit had gewonnen.

Bettiol klopte onder anderen Michael Matthews en Matteo Trentin in de sprint, maar kreeg enkele minuten later een flinke teleurstelling te verwerken. De Toscaan werd er na de finish door andere renners op gewezen dat niet hij, maar Leknessund had gewonnen.

De 23-jarige Leknessund was in de rit van Küsnacht naar Aesch na een snelle openingsfase vertrokken met negen medevluchters. De renner van Team DSM demarreerde aan de voet van de Challpass, de derde en laatste beklimming van de rit. Hij nam ruim anderhalve minuut voorsprong en soleerde onbedreigd naar de zege.

De situatie had veel weg van de vrouwenfinale op de Olympische Spelen in 2021, waarin Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen zich lieten verrassen door Anna Kiesenhofer. De Oostenrijkse had destijds vanaf het begin van de koers in de aanval gereden en kwam solo over de meet in Fuji.

Andreas Leknessund boekte de grootste zege uit zijn carrière.

Williams behoudt leiderstrui

"Ik weet niet wat er gebeurde. Mijn radio stond uit en ik was gefocust op de sprint", reageerde Bettiol, die het teleurstellende nieuws van zijn grappende landgenoot Matteo Trentin kreeg. "Ze zullen er vandaag en morgen nog wel een aantal grappen over maken, maar dat is onderdeel van de koers."

Leknessund is na Stephen Williams de tweede ritwinnaar in deze editie van de Ronde van Zwitserland. Williams behield de leiderstrui en heeft in het algemeen klassement nog een voorsprong van vier seconden op naaste belager Maximilian Schachmann.

De Ronde van Zwitserland is samen met het zondag afgesloten Critérium du Dauphiné de belangrijkste koers in voorbereiding op de Tour de France, die op 1 juli begint. De WorldTour-koers gaat dinsdag verder met een overgangsrit naar Grenchen en duurt nog tot en met zondag.

