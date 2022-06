Primoz Roglic en Jumbo-Visma bewezen zondag op de slotdag van het Critérium du Dauphiné dat ze klaar zijn voor de Tour de France. De Nederlandse ploeg domineerde de laatste etappe, Jonas Vingegaard kreeg de ritzege van Roglic en de Sloveense kopman schreef de Franse etappekoers op zijn naam.

"Dit was schitterend, ik kan het niet anders omschrijven. Wat een ongelooflijke dag voor de ploeg", zei Roglic na de achtste rit. "Iedereen heeft geweldig gereden. We kwamen hier met het doel om ons voor te bereiden op de Tour de France en we zijn op de goede weg."

Jumbo-Visma is al jaren een van de sterkste ploegen in het peloton, maar de geel-zwarte formatie wacht nog altijd op de eerste eindoverwinning in de Ronde van Frankrijk. In 2020 eindigde Roglic als tweede achter Tadej Pogacar en vorig jaar was de Deen Vingegaard de nummer twee achter de Sloveen van UAE Team Emirates, nadat Roglic was uitgevallen.

Volgende maand hoopt Jumbo-Visma Pogacar wél te verslaan in de grootste koers van het jaar. "Op basis van wat we als team in de Dauphiné hebben laten zien, verdienen we de favorietenrol voor de Tour", aldus de 32-jarige Roglic, die geen last meer heeft van de knieblessure die hem in het voorjaar hinderde. "We kunnen vol vertrouwen aan de Tour beginnen, al is dat wel weer een totaal andere koers."

Eindklassement Critérium du Dauphiné 1. Primoz Roglic (Slv)

2. Jonas Vingegaard (Den) +0.40

3. Ben O'Connor (Aus) +1.41

4. Damiano Caruso (Ita) +2.33

5. Jack Haig (Aus) +3.13

6. Louis Meintjes (ZAf) +3.17

7. Esteban Chaves (Col) +3.18

8. Tao Geoghegan Hart (GB) +3.44

9. Ruben Guerreiro (Por) +3.48

10. Tobias Halland Johannessen (Noo) +3.51

Roglic: 'Wist dat zege voor Jonas belangrijk was'

In de Dauphiné duldde Jumbo-Visma acht etappes lang amper tegenstand. In de zware slotrit van zondag zorgden Christophe Laporte, Chris Harper, Tiesj Benoot, Wout van Aert en Steven Kruijswijk er met kopwerk in het peloton voor dat de concurrentie niet eens aan aanvallen kon denken.

Roglic en Vingegaard reden vervolgens 5 kilometer voor de top van de slotklim (Plateau de Salaison) samen weg uit de groep met favorieten. Het duo kwam hand in hand over streep, met het wiel van Vingegaard net voor dat van zijn ploegmaat.

"Dit is een teamzege", aldus Roglic. "Ik wist dat het belangrijk was voor Jonas om een zege te boeken in Frankrijk, dit zal ervoor zorgen dat hij nog beter wordt richting de Tour. Het wordt natuurlijk moeilijk om ook één en twee te worden in de Tour. We zullen ervoor proberen te zorgen dat een van ons tweeën wint."

Vingegaard, die tweede werd in het eindklassement, genoot eveneens van het sterke optreden van Jumbo-Visma in de Alpen. "We hadden een plan uitgestippeld, waarbij ik ten aanval zou trekken en Primoz in mijn wiel zou aanhaken. We wilden kijken of het mogelijk was iedereen te lossen. Dat het vervolgens zo perfect volgens het boekje ging, is mooier dan we hadden gedacht. We zijn trots op wat we hier als ploeg hebben laten zien."

De 109e editie van de Tour de France begint op vrijdag 1 juli met een tijdrit in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Pogacar rijdt komende week de Ronde van Slovenië als voorbereiding op de Tour.