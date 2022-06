Fabio Jakobsen heeft zondag aan de teamleiding van Quick-Step Alpha Vinyl laten zien waarom hij de sprinter van de Belgische ploeg moet zijn in de Tour de France. De 25-jarige renner won de Elfstedenronde door meerdere grote namen te kloppen in de massasprint.

Jakobsen rekende in de Belgische eendagskoers met start en finish in Brugge af met de Australiër Caleb Ewan (tweede) en de Belg Tim Merlier (derde). Die twee topsprinters zijn samen dit seizoen goed voor acht overwinningen.

Jakobsen sprintte in West-Vlaanderen naar zijn negende zege van 2022. Hij won eerder onder meer Kuurne-Brussel-Kuurne en een rit in Parijs-Nice.

De Nederlander maakt volgende maand normaal gesproken zijn debuut in de Tour de France, al gaat Quick-Step Alpha Vinyl de definitieve selectie van acht renners pas over een week vaststellen, na de Ronde van Zwitserland.

"Dat we in de Tour gaan sprinten met Fabio Jakobsen is geen geheim", zei teambaas Patrick Lefevere zaterdag in zijn column in de Belgische krant Het Nieuwsblad. "Al blijf ik tot vervelens toe met twee woorden spreken. Vorig jaar was Sam Bennett zogezegd ook een zekerheid, maar uiteindelijk ging Cavendish naar de Tour."

Mark Cavendish, die in zijn carrière 34 ritten won in de Tour, staat ook dit jaar op de lijst van elf namen die bij Quick-Step Alpha Vinyl kans maken op deelname aan de Ronde van Frankrijk. De 37-jarige Brit heeft tot de Tour voorlopig geen wedstrijden op zijn programma staan. Jakobsen rijdt komende week nog de Ronde van België.