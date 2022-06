Primoz Roglic heeft zondag voor het eerst in zijn carrière het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. Zijn ploeg Jumbo-Visma domineerde ook in de slotrit, die werd gewonnen door Jonas Vingegaard.

Roglic en Vingegaard reden op de zware slotklim van de Dauphiné samen weg bij de concurrentie. Op de top van het Plateau de Salaison (11,3 kilometer à 9,2 procent) kwamen de twee kopmannen van Jumbo-Visma hand in hand over de streep.

Vingegaard mocht de etappe winnen van Roglic, die zelf ook kon juichen door de eindzege. Voor de 32-jarige Sloveen, die volgende maand de Tour de France voor het eerst hoopt te winnen, is het dit jaar zijn tweede overwinning in een etappekoers uit de WorldTour. In maart was hij de beste in Parijs-Nice.

In het eindklassement heeft Roglic een voorsprong van veertig seconden op Vingegaard, die net als vorig jaar in de Tour als tweede eindigt. De Australiër Ben O'Connor is de nummer drie op 1.41 minuten.

De klimmer van AG2R werd zondag ook derde in de slotrit, op vijftien seconden van het Jumbo-Visma-duo. O'Connor kon Roglic en Vingegaard in de zware bergetappe het langst volgen, maar op 5 kilometer van de top van het Plateau de Salaison moest ook hij lossen.

Eindklassement Critérium du Dauphiné 1. Primoz Roglic (Slv)

2. Jonas Vingegaard (Den) +0.40

3. Ben O'Connor (Aus) +1.41

4. Damiano Caruso (Ita) +2.33

5. Jack Haig (Aus) +3.13

6. Louis Meintjes (ZAf) +3.17

7. Esteban Chaves (Col) +3.18

8. Tao Geoghegan Hart (GB) +3.44

9. Ruben Guerreiro (Por) +3.48

10. Tobias Halland Johannessen (Noo) +3.51

Kruijswijk geeft visitekaartje af in strijd om Tour-selectie

Steven Kruijswijk (+1.20 minuten) kwam als negende over de streep en is met een 21e plek (+10.37 minuten) de beste Nederlander in de eindrangschikking. De 35-jarige Brabander geeft zo zijn visitekaartje af in de stevige strijd om een plek in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma.

De Nederlandse formatie won deze week drie van de acht etappes in de Dauphiné (twee keer Wout van Aert, één keer Vingegaard). Van Aert reed bovendien vijf dagen in de leiderstrui en Roglic één dag.

Daarbij moet worden aangetekend dat veel andere teams niet met de sterkste formatie aan de start stonden van de wedstrijd die traditioneel de belangrijkste voorbereidingskoers op de Ronde van Frankrijk is. Tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar rijdt komende week in eigen land de Ronde van Slovenië.