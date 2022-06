Olav Kooij heeft zondag zijn leiderstrui in de vijfde en afsluitende etappe van de ZLM Tour met succes verdedigd. De twintigjarige renner van Jumbo-Visma won de rit met aankomst in Rijsbergen.

Kooij rekende in de massasprint af met de Deen Alexander Salby en Sam Welsford uit Australië. Salby leek met de zege aan de haal te gaan, maar de Deen werd vlak voor de finish nog voorbijgestreefd door de Nederlander.

Eerder triomfeerde Kooij al in de eerste en tweede etappe van de rittenkoers. In rit drie en vier eindigde hij als tweede.

De slotrit, die over een vlak parcours ging en 160,5 kilometer telde, stond in het teken van een vlucht van vijf renners: Jeroen Meijers, Tim Bierkens, Max Kroonen en Axel van der Tuuk gingen al vroeg op avontuur en kregen later gezelschap van Bram Dissel.

Eerste editie sinds 2019

De equipes van de sprinters waren niet van plan de vluchters een vrijgeleide te geven en hielden het verschil beperkt. Toch werden de laatste avonturiers pas vlak voor de streep gegrepen. Daarna maakte Kooij het af in de sprint.

Kooij is op de erelijst van de ZLM Tour de opvolger van Mike Teunissen, de winnaar in 2019. Zowel in 2020 als in 2021 ging de koers niet door als gevolg van de coronapandemie.