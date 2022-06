Olav Kooij heeft zondag zijn leiderstrui in de vijfde en afsluitende etappe van de ZLM Tour met succes verdedigd. De twintigjarige renner van Jumbo-Visma won de rit met aankomst in Rijsbergen. In de Ronde van Zwitserland was de Brit Stephen Williams de beste in de openingsrit.

Kooij rekende in de massasprint van de vijfde en laatste etappe van de ZLM Tour af met de Deen Alexander Salby en Sam Welsford uit Australië. Salby leek met de zege aan de haal te gaan, maar de Deen werd vlak voor de finish nog voorbijgestreefd door de Nederlander.

Eerder triomfeerde Kooij al in de eerste en tweede etappe van de rittenkoers. In rit drie en vier eindigde hij als tweede.

De slotrit, die over een vlak parcours ging en 160,5 kilometer telde, stond in het teken van een vlucht van vijf renners: Jeroen Meijers, Tim Bierkens, Max Kroonen en Axel van der Tuuk gingen al vroeg op avontuur en kregen later gezelschap van Bram Dissel.

De teams van de sprinters waren niet van plan de vluchters een vrijgeleide te geven en hielden het verschil beperkt. Toch werden de laatste avonturiers pas vlak voor de streep gegrepen. Daarna maakte Kooij het af in de sprint.

Kooij is op de erelijst van de ZLM Tour de opvolger van Mike Teunissen, de winnaar in 2019. Zowel in 2020 als in 2021 ging de koers niet door als gevolg van de coronapandemie.

Olav Kooij beleefde een zeer succesvolle week in de ZLM Tour. Foto: Pro Shots

Williams troeft veel grote namen af in Zwitserland

In de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland boekte Williams verrassend zijn eerste zege in de WorldTour. De 26-jarige Brit van Bahrain Victorious was in Küsnacht de beste van een groep van achttien vol bekende(re) renners.

De Duitser Maximilian Schachmann eindigde als tweede en de Deen Andreas Kron werd derde. Quick-Step Alpha Vinyl had drie renners in de voorste groep en was zeer actief, maar Ilan Van Wilder (zesde), Remco Evenepoel (vijftiende) en Kasper Asgreen (zestiende) grepen naast de winst.

Jumbo-Visma-renner Pascal Eenkhoorn was de beste Nederlander op plek 24. Hij zat net als Sam Oomen, Daniel Martínez, Rigoberto Urán, Thibaut Pinot en Gino Mäder in een groep die 51 seconden verloor. Thymen Arensman werd 55e (+1.52 minuten) in zijn eerste koers sinds zijn zeer sterke Giro d'Italia.

Er moest in de openingsrit in Zwitserland direct flink geklommen worden. Op het lokale circuit rond Küsnacht kwamen de renners drie keer de Pfannenstiel en drie keer de Küsnachter Berg tegen, cols van de derde categorie. Daardoor waren het meteen kopmannen als Evenepoel, Aleksandr Vlasov, Adam Yates en Geraint Thomas die zich van voren lieten zien.

De Ronde van Zwitserland is traditioneel samen met het zondag afgesloten Critérium du Dauphiné de belangrijkste voorbereidingskoers op de Tour de France, die op 1 juli begint in Kopenhagen. De WorldTour-koers duurt nog tot en met volgende week zondag.