Primoz Roglic heeft zaterdag in de koninginnenrit door de Alpen de leiding gegrepen in het Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma werd in de voorlaatste etappe tweede, op dertien seconden van de Spaanse vluchter Carlos Verona.

Roglic neemt dankzij de zege in de rit met beklimmingen van de Col du Galibier en de Col de la Croix de Fer de leiderstrui over van ploegmaat Wout van Aert. De Belg loste op de tweede klim uit het groepje met favorieten en moest daardoor de eindzege uit zijn hoofd zetten.

Desondanks werd het alsnog een succesvolle dag voor Jumbo-Visma, want even later moesten ook Matteo Cattaneo en Ethan Hayter lossen. Het tweetal zakte naar de elfde en vierde plek in het algemeen klassement, terwijl Jumbo-Visma met Roglic en Jonas Vingegaard zowel de eerste als tweede plek in handen heeft.

Roglic gaf er in de laatste kilometer nog een flinke klap op, maar slaagde er niet in om een dubbelslag te slaan. De Spanjaard Verona en de Fransman Kenny Elissonde bleken de sterkste uit de vroege vlucht, waarna Verona de strijd om de ritzege won door op 3 kilometer van de meet weg te rijden.

Het betekende de eerste profzege voor de 29-jarige Verona, die in dienst van Movistar rijdt. Verona rijdt doorgaans in de schaduw van de klassementsmannen en krijgt bij de Spaanse ploeg weinig kansen om voor eigen succes te gaan.

De Dauphiné, die door veel renners wordt gebruikt als voorbereiding op de Tour de France, wordt zondag afgesloten met een 139,2 kilometer lange etappe vanuit Saint-Alban-Leysse. De koers eindigt met een zware slotklim naar het Plateu de Solaison.

Algemeen klassement 1. Primoz Roglic - 22.22,08

2. Jonas Vingegaard +0,44

3. Ben O'Connor +1,24

4. Tao Geoghegan Hart +1,30

5. Damiano Caruso +1,32