Timothy Dupont heeft zaterdag de vierde etappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven door te winnen in de sprint. Olav Kooij werd tweede achter de Belg, maar behield wel zijn leiderstrui.

Na een rit van 195 kilometer van West- naar Oost-Brabant kwam het aan op een massasprint. Een kopgroep van zeven man, met daarin onder anderen de Nederlanders Dennis van der Horst en Nick van der Meer, werd na een lange vluchtpoging bijgehaald.

In de finale probeerde zowel Tom Wirtgen als Jelle Bootsveld het nogmaals met een solo, maar zowel de Luxemburger als de Nederlander werd bijgehaald door het peloton.

Jumbo-Visma trok vervolgens in de laatste kilometer de sprint aan voor Kooij, maar de Nederlander werd op snelheid geklopt door Dupont. De 34-jarige renner van Bingoal kwam vrijwel gelijk met Elia Viviani en Kooij over de streep. Dupont werd op basis van de fotofinish als winnaar aangewezen.

In het algemeen klassement behoudt Kooij wel de eerste plaats. Hij heeft een voorsprong van twaalf seconden op de nummer twee, de Italiaan Jakub Mareczko, wiens landgenoot Viviani (+0.15) derde staat. Ook leidt de Nederlander in het puntenklassement en in het jongerenklassement

De ZLM Tour wordt zondag afgesloten met een relatief vlakke rit over 168 kilometer door Noord-Brabant.