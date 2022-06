Lorena Wiebes heeft zaterdag haar derde ritzege geboekt in de Women's Tour. De renner van Team DSM was wederom een klasse apart in de massasprint door de Britse straten. De eindzege was na een zinderende strijd voor Elisa Longo Borghini.

De 23-jarige Wiebes verpulverde dinsdag en woensdag al de concurrentie in de massasprint en bleef zaterdag in Oxford de andere renners een fietslengte voor. Clara Copponi uit Frankrijk werd tweede en Longo Borghini eindigde als derde.

Dankzij haar overwinning in Oxford staat Wiebes nu op vijf ritzeges in de Women's Tour, waarmee ze op gelijke hoogte komt met recordhouder Marianne Vos. De Women's Tour is een WorldTour-koers bij de vrouwen.

Voor Wiebes is het alweer de elfde overwinning van het seizoen. Eerder dit jaar won ze onder meer de Ronde van Drenthe, de Scheldeprijs en alle drie de ritten in de RideLondon Classique. In laatstgenoemde koers pakte ze ook de eindzege.

Longo Borghini pakt eindzege na zinderende strijd

In de slotrit naar Oxford was er een zinderende strijd om de eindoverwinning gaande, doordat klassementsleider Grace Brown en Longo Borghini met dezelfde tijd aan de laatste rit begonnen. Nummer drie Katarzyna Niewiadoma volgde op drie seconden.

Brown pakte onderweg bij een tussensprint drie bonificatieseconden en leek op weg naar de eindzege, maar ze had bij de eindsprint niet gerekend op Longo Borghini. De Italiaanse sprintte knap naar de derde plaats, waarmee ze vier bonificatieseconden pakte en met de eindzege aan de haal ging.

Longo Borghini geldt als een van de concurrenten van Annemiek van Vleuten in de Tour de France voor vrouwen, die op 24 juli van start gaat in Parijs. Daarvoor staat de Giro d'Italia voor vrouwen nog op het programma. Aan de Italiaanse rittenkoers, die op 30 juni begint, doet Van Vleuten mee.