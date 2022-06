Oscar Riesebeek heeft zaterdag Dwars door het Hageland op zijn naam geschreven. De renner van de ploeg van Mathieu van der Poel kwam solo over de streep in de koers die bekendstaat om de kasseien en onverharde stroken.

De 29-jarige Riesebeek sprong op 12 kilometer van de streep weg uit het uitgedunde peloton nadat een kopgroep met onder anderen Taco van der Hoorn was bijgehaald. De hardrijder van Alpecin-Fenix nam al vrij snel een voorsprong van twintig seconden.

In de laatste kilometer werd het alsnog spannend. Op een kasseienheuvel naar de streep in Diest liep de voorsprong van Riesebeek snel terug na een versnelling van Florian Sénéchal, maar Riesebeeks teamgenoot Gianni Vermeersch kon de Fransman genoeg afstoppen. Daardoor kwam Riesebeek solo over de streep.

Riesebeek won nog niet eerder een koers in zijn twaalf jaar lange profcarrière. De geboren Edenaar was jarenlang knecht bij Roompot. Ook bij de continentale ploeg van Metec en bij Rabobank wist hij nooit een wedstrijd op zijn naam te schrijven.

Vorig jaar was Riesebeek wel dicht bij een overwinning in de Giro d'Italia. In een sprint-à-deux om de dagzege verloor hij van de Belg Victor Campenaerts. Dichter bij een zege was hij tot zaterdag niet gekomen.