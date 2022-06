Chris Froome heeft zich zaterdag teruggetrokken uit het Critérium du Dauphiné. Drie weken voor de start van de Tour de France voelt de viervoudig Tour-winnaar zich niet lekker. Ook Dylan Groenewegen gaat niet meer van start.

"Chris voelt zich al twee dagen niet lekker en we luisteren naar het advies van de medische staf om hem uit koers te halen", meldt zijn ploeg Israel-Premier Tech. "Op die manier willen we het beste halen uit zijn herstel."

"Het is teleurstellend om uit koers te moeten stappen, maar ik wil niet teruggeworpen in dit belangrijke deel van het seizoen", zegt Froome, die vrijdag in een zware overgangsetappe naar de Franse stad Gap in de laatste groep over de streep kwam, op ruim vier minuten van het peloton.

De afmelding is een tegenvaller voor Froome, die in de Dauphiné bewees dat hij langzaam weer op niveau komt nadat hij drie jaar geleden tijdens een verkenning voor een individuele tijdrit in de Franse rittenkoers zwaar ten val was gekomen.

Froome kon dinsdag in een bergetappe lang met de besten mee, maar uiteindelijk moest hij een groepje van zo'n dertig renners een halve minuut voor zich dulden. Een dag later noteerde hij in de 32 kilometer lange race tegen de klok zijn beste tijdritresultaat in jaren: hij werd 64e.

De komende weken bereidt Froome zich voor op de Tour de France, die op 1 juli van start gaat in de Deense hoofdstad Kopenhagen. Het wordt zijn tiende deelname aan de Tour, die hij in 2013, 2015, 2016 en 2017 won. Daarmee is hij nog één eindzege verwijderd van het record, dat in handen is van Eddy Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil en Miguel Induráin.

Dylan Groenewegen kon geen potten breken in de Dauphiné.

Ook Groenewegen niet meer in Dauphiné

Ook Groenewegen slaat de laatste twee bergritten in de Dauphiné over. De sprinter van de Australische ploeg BikeExchange-Jayco is naar huis gestuurd om bij te komen en zich voor te bereiden op de Tour.

De 28-jarige Groenewegen kon geen rol van betekenis spelen in de Dauphiné. Hij eindigde vrijdag als achtste in de zesde etappe, zijn beste klassering in deze editie. Kort nadat zes vluchters over de streep waren gekomen, werd hij tweede in de sprint van het peloton.

Voor Groenewegen wordt het zijn vierde Tour-deelname in totaal en zijn eerste voor BikeExchange-Jayco. Hij stapte begin dit jaar over naar de Australische ploeg omdat hij bij Jumbo-Visma geen zekerheid had over een plaats in de Tour-selectie.