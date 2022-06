Olav Kooij heeft vrijdag niet opnieuw kunnen winnen in de ZLM Tour. De sprinter van Jumbo-Visma moest in het Limburgse Buchten na een rit van 192 veelal glooiende kilometers zijn meerdere erkennen in de Italiaan Jakub Mareczko.

Het kwam aan op een massasprint nadat de Nederlander Roel van Sintmaartensdijk, de Belg Jordy Bouts en de Zweed Lucas Eriksson als laatste vluchters waren ingerekend. Achter Mareczko en Kooij kwam de Deen Alexander Salby als derde over de meet.

De twintigjarige Kooij was woensdag de beste in de openingsetappe. Een dag later finishte hij als tweede, maar de Jumbo-Visma-renner kreeg toen alsnog de zege. Winnaar Mareczko was in de laatste meters van zijn lijn geweken.

De Italiaan van Alpecin-Fenix nam nu dus revanche en boekte zijn tweede overwinning van het seizoen. In februari boekte hij dagsucces in de Ronde van Antalya. Tijdens de openingsrit van de ZLM Tour werd hij tweede.

Ondanks zijn tweede plek van vrijdag behoudt Kooij zijn leiderstrui in de Nederlandse wielerkoers, die nog tot en met zondag duurt. De laatste twee etappes van de koers door Zeeland, Limburg en Noord-Brabant zijn vlak.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de finish van de derde etappe in de ZLM Tour.