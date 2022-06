Elisa Longo Borghini heeft vrijdag de vijfde etappe van de Women's Tour op haar naam geschreven. De Italiaanse bekroonde het kopwerk van haar Nederlandse ploeggenote Ellen van Dijk en zegevierde op de Black Mountain.

In de 106,6 kilometer lange rit kregen de renners drie cols voor de wielen, waarvan het zwaartepunt aan het einde lag met de beklimming van de Black Mountain. Het schrikte vele renners niet af om vroeg in de etappe in de aanval te gaan.

Pas na een uur koers kwam de vlucht van de dag tot stand, met onder anderen Van Dijk. Veel ruimte kregen de twaalf koplopers niet van het peloton: op 23 kilometer van de streep werden ze ingerekend door de grote groep.

Van Dijk nestelde zich vervolgens in het peloton en nam op de beklimming van de ruim 5 kilometer lange col het kopwerk op zich om de koers hard te maken voor haar kopvrouw Longo Borghini. Die opzet slaagde. Bij een tweede poging werkte de Italiaanse zich los van de concurrentie en kwam ze als eerste boven.

De Australische Grace Brown blijft leider in de Women's Tour nadat ze donderdag het geel heeft overgenomen van Lorena Wiebes. Haar voorsprong op Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma is beperkt tot enkele seconden, waardoor in de vlakke slotrit van zaterdag naar Oxford nog volop gestreden zal worden om de eindzege.