Wout van Aert mag zich nog een dag leider noemen in het Critérium du Dauphiné. De Belgische kopman van Jumbo-Visma overleefde vrijdag een heuvelrit en gaat ook zaterdag van start in het geel. De ritzege ging naar de Franse vluchter Valentin Ferron.

Vanaf de start was er een lange strijd om de vlucht van de dag gaande. Pas na 50 kilometer kreeg een groepje met zes renners, onder wie tweevoudig ritwinnaar in de Tour de France Pierre Rolland, de ruimte van het peloton.

Lange tijd leek het alsof het zestal werd ingerekend, want op de top van de Col de Cabre op zo'n 60 kilometer van de streep was de voorsprong door veel kopwerk van de renners van Jumbo-Visma nog maar drie minuten. De vijf Fransen en de Italiaan Andrea Bagioli hielden die voorsprong echter vast.

Bij het ingaan van de laatste kilometer begon het pokerspel om de ritzege en daar profiteerde de 24-jarige Ferron optimaal van. Hij reed weg uit de groep en kon ook in de sprint niet meer worden bijgehaald, waardoor hij de grootste zege uit zijn loopbaan boekte.

Op een halve minuut achter Ferron kwam het peloton met onder anderen Van Aert en Dylan Groenewegen over de streep. De Colombiaan Juan Sebastián Molano won de sprint van de grote groep. Hij was sneller dan Edvald Boasson Hagen en Groenewegen. Van Aert, die al twee etappes won, sprintte wel mee, maar stopte toen duidelijk werd dat hij niet de snelste was.

Van Aert gaat zaterdag met een voorsprong van één minuut en drie seconden op de Italiaanse nummer twee Mattia Cattaneo de zware bergrit van zaterdag in. Die voert de renners over de Col du Galibier en de Col de la Croix de Fer. Zondag is de laatste etappe van de Dauphiné. Dan finishen de renners op de top van de Plateau de Solaison.