Lorena Wiebes is donderdag de leiderstrui kwijtgeraakt in de Women's Tour door het Verenigd Koninkrijk. De renster van Team DSM, die de tweede en derde etappe won, kon in de vierde etappe niet mee met de kopgroep. Ze kwam na de rit over 144,7 kilometer van Wrexham naar Welshpool als tiende aan de finish.

De 23-jarige Wiebes gaf 1.16 minuut toe op winnares Grace Brown (foto). De Australische versnelde in de heuvelachtige etappe met nog 3 kilometer te gaan en ontsnapte uit de kopgroep, waarin ook Ellen van Dijk en Riejanne Markus zaten.

Alleen de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Poolse Katarzyna Niewiadoma konden Brown volgen. De Australische was vervolgens de snelste in de eindsprint. Markus werd vierde op tien seconden.

In het algemeen klassement is Brown de nieuwe leider. Wiebes, die dinsdag en woensdag de ritzege pakte, is weggezakt naar de achtste plaats.

De Women's Tour bestaat uit zes etappes en eindigt zondag in Oxford. Vrijdag staat er een pittige heuvelrit op het programma en zaterdag is er een zware bergetappe naar de top van de Black Mountain. Vorig jaar won de Nederlandse Demi Vollering het eindklassement. Dit jaar is ze niet van de partij.