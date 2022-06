Olav Kooij heeft ook de tweede etappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. De twintigjarige renner kwam als tweede over de streep in Goes, maar kreeg de zege door een declassering van Jakub Mareczko.

Mareczko week volgens de jury in de laatste paar honderd meter van zijn lijn, waardoor hij Mick van Dijke hinderde. De Italiaan van Alpecin-Fenix werd teruggezet naar de laatste plaats van de eerste groep (zeventiende) en Kooij schoof door naar de eerste plek.

De ervaren Italiaan Elia Viviani eindigde als tweede en de Belg Aaron Van Poucke kwam als nummer drie in de uitslag te staan.

Kooij, die woensdag al de beste was in de eerste etappe, boekte zijn zesde zege van het seizoen. Het sprinttalent van Jumbo-Visma behield de gele leiderstrui. Hij heeft in het algemeen klassement een voorsprong van negen seconden op Viviani.

Jakub Mareczko juichte, maar won niet. Jakub Mareczko juichte, maar won niet. Foto: Pro Shots

Jumbo-Visma liet zich verrassen door INEOS Grenadiers

Een groep van twintig renners reed in de laatste kilometer op de finish af, waarbij Kooij in een zetel leek te zitten. Zijn ploeggenoten brachten hem in stelling, maar op een rotonde enkele honderden meters voor de meet liet het treintje van Jumbo-Visma zich verrassen door een versnelling van INEOS Grenadiers-renner Jhonatan Narváez, die in dienst van Viviani reed.

Mareczko sprong mee en wist de finishlijn als eerste te passeren, maar de jury zag bij het terugkijken van de televisiebeelden een illegale manoeuvre van de Italiaan.

"Ik geloof niet dat er opzet in het spel was bij Mareczko en vind het ook enorm jammer voor hem, maar de jury neemt hier wel een terechte beslissing", aldus koersdirecteur Jean-Paul van Poppel.

De ZLM Tour bestaat uit vijf etappes, die door Zeeland, Limburg en Noord-Brabant gaan. De derde etappe op vrijdag voert over de Limburgse heuvels van Heythuysen naar Buchten.