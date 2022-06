Wout van Aert heeft donderdag dan toch zijn tweede ritzege in het Critérium du Dauphiné geboekt. De Belg, die dinsdag te vroeg juichte en tweede werd, won in de vijfde etappe de sprint van een uitgedund peloton.

Van Aert had geleerd van zijn "beginnersfout" in de derde etappe en stak in Chaintré pas ná de finish zijn handen in de lucht. Hij was nipt sneller dan zijn landgenoot Jordi Meeus (tweede) en de Brit Ethan Hayter.

De 27-jarige Van Aert behoudt de gele leiderstrui in de Dauphiné, die nog tot en met zondag duurt. De kopman van Jumbo-Visma won de eerste etappe, werd zesde in de tweede rit en tweede in de derde en vierde etappe.

In het klassement heeft Van Aert een voorsprong van 1 minuut en 3 seconden op de nummer twee Mattia Cattaneo. Primoz Roglic staat derde op 1.06 minuten. Wilco Kelderman is de beste Nederlander op plek elf (+2.12 minuten).

Dylan Groenewegen kon donderdag wederom niet sprinten om de zege. De Nederlander van Team BikeExchange-Jayco moest lossen op het laatste klimmetje van de dag, waarvan de top op 13 kilometer van de streep lag. Groenewegen kwam als 99e over de finish, op 2.43 minuten van Van Aert.

Uitslag etappe 5 Dauphiné 1. Wout van Aert (Bel)

2. Jordi Meeus (Bel) z.t.

3. Ethan Hayter (GB) z.t.

4. Edvald Boasson Hagen (Noo) z.t.

5. Hugo Page (Fra) z.t.

6. Jasper Stuyven (Bel) z.t.

7. Andrea Bagioli (Ita) z.t.

8. Jan Bakelants (Bel) z.t.

9. Matis Louvel (Fra) z.t.

10. Sebastián Molano (Col) z.t.

Kopgroep wordt pas op het laatste moment bijgehaald

Lange tijd leek Van Aert geen kans te krijgen op een nieuwe ritzege. De Belg Jan Bakelants, de Fransen Benjamin Thomas en Fabien Doubey en de Oostenrijker Sebastian Schönberger reden het grootste deel van de heuvelachtige etappe op kop en hadden op 3 kilometer van de finish nog altijd een voorsprong van twintig seconden.

Daarvan was bij het ingaan van de slotkilometer nog tien seconden over, maar de koplopers stopten te vroeg met samenwerken. Thomas probeerde met een ultieme versnelling voor de ritzege te gaan, maar Christophe Laporte haalde de vluchters bij en lanceerde zijn kopman Van Aert perfect voor de sprint. De Belg maakte het vervolgens af, al kwam de 23-jarige Meeus nog erg dichtbij.

Vrijdag gaat de Dauphiné verder met een heuvelachtige rit naar Gap. Vlak voor de finish ligt nog een klimmetje van 3 kilometer.