Ilnur Zakarin stopt per direct met wielrennen, zo heeft hij donderdag bekendgemaakt. De 32-jarige Rus reed sinds 2021 voor Gazprom-RusVelo, dat na de Russische inval in Oekraïne zijn licentie verloor.

Zakarin reed in 2022 alleen de Ronde van Valencia. Die gaat de boeken in als de laatste koers van zijn carrière, waarin hij een aansprekende rittenkoers won. Hij scheef in 2015 de Ronde van Romandië op zijn naam.

Het beste eindresultaat van Zakarin in een grote ronde was de derde plaats in de Vuelta a España in 2017, die werd gewonnen door Chris Froome. Datzelfde jaar eindigde hij achter winnaar Tom Dumoulin als vijfde in de Giro d'Italia. In de Tour de France is de negende plaats in 2018 zijn beste resultaat.

Zakarin boekte bovendien een ritzege in de Tour (2016) en in de Giro d'Italia had hij twee keer dagsucces (2015 en 2019). Het beste resultaat van Zakarin in een klassieker was de vijfde plek in 2016 in Luik-Bastenaken-Luik.

Ilnur Zakarin (rechts) op het podium van de Vuelta in 2017 met winnaar Chris Froome en Vincenzo Nibali. Foto: Getty Images

'Ik ben klaar om verder te gaan'

Zakarin vertelde donderdag bij zijn afscheid dat hij aan de slag gaat bij Inex Club, een bedrijf uit Cyprus dat sportevenementen organiseert en atleten begeleidt. Hij zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging.

"Ik heb meer dan twintig jaar met verschillende wedstrijden, successen en obstakels gekend. Nu ben ik klaar om verder te gaan", schreef Zakarin op sociale media.

Overigens had Zakarin dit seizoen nog kunnen rijden, ondanks het intrekken van de licentie van Gazprom-RusVelo. De internationale wielerbond UCI wijzigde de regels, waardoor renners sinds 1 maart kunnen wisselen van ploeg. Een aantal renners van de Russische formatie maakte daar gebruik van.