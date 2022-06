Olav Kooij heeft woensdag de openingsetappe van de ZLM Tour op zijn naam geschreven. Het toptalent van Jumbo-Visma verraste zijn concurrenten in een chaotische massasprint en was een klasse apart in de straten in het Zeeuwse Kapelle.

De renners legden acht plaatselijke rondes van 12,8 kilometer af tussen Kapelle en Wemeldinge. Op het vlakke parcours ontstond er al snel een kopgroep van vijf renners, maar veel ruimte kregen zij niet. Op 40 kilometer van de streep werden zij ingerekend.

De sprintersploegen van Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers probeerden vervolgens waaiers te vormen, maar zij slaagden daar niet in. Nadat ook de weggesprongen Thijs de Lange werd opgeslokt door het peloton, stond niets meer een massasprint in de weg.

In de laatste kilometers werd het vrij chaotisch in het peloton. Op de smalle straten in en rondom Kapelle kwamen enkele renners ten val en ontspoorden de sprinttreintjes van Jumbo-Visma en INEOS, waardoor de sprinters het vooral op eigen kracht moesten doen.

Kooij pakte het slim aan door bij het ingaan van de laatste twee bochten zijn sprint in te zetten. Hij verraste daarmee zijn concurrenten Jakub Mareczko en Elia Viviani, die niet meer aan het wiel van de Nederlander konden komen en respectievelijk als tweede en derde eindigden.

Voor de twintigjarige Kooij is het zijn vijfde overwinning van het seizoen. Hij is bovendien de eerste leider in de Nederlandse rittenkoers, die tot en met zondag duurt. De voorgaande twee edities van de ZLM Tour werden geschrapt vanwege de coronacrisis.