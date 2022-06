Wout van Aert heeft woensdag nipt naast de overwinning gegrepen in de individuele tijdrit in het Critérium du Dauphiné. Een dag nadat hij op de streep te vroeg had gejuicht, werd hij in de race tegen de klok geklopt door wereldkampioen Filippo Ganna.

De 27-jarige Van Aert noteerde in de vlakke tijdrit over 32 kilometer een tijd van 35.34 minuten, waarmee hij slechts twee seconden langzamer was dan winnaar Ganna. De Belg van Jumbo-Visma was bij het eerste meetpunt na 11 kilometer nog elf seconden sneller dan de tweevoudig wereldkampioen tijdrijden. De Brit Ethan Hayter werd derde.

Ondanks het verloren secondespel met Ganna verstevigt Van Aert de leiderstrui in de Dauphiné. Hij heeft nu een voorsprong van 53 seconden op nummer twee Mattia Cattaneo en 56 seconden op nummer drie Primoz Roglic. Laatstgenoemde stelde in de tijdrit teleur met de vijfde tijd, ver achter Ganna en Van Aert.

Wilco Kelderman kon geen hoge ogen gooien in de tijdrit. Hij werd vijftiende op 1.48 van Ganna. Steven Kruiswijk eindigde in het middenveld (42e op 2.33 minuten). Viervoudig Tour-winnaar Chris Froome moest zich tevredenstellen met de 64e tijd.

Van Aert dacht dinsdag met de zege aan de haal te gaan, maar de toprenner van Jumbo-Visma juichte te vroeg en werd op de streep geklopt door David Gaudu. De Belg sprak na afloop van een "beginnersfout" en noemde zichzelf een "loser". Afgelopen zondag was hij nog wel de beste in de openingsetappe.

De Dauphiné, die voor veel renners geldt als voorbereidingswedstrijd op de Tour de France, duurt tot en met zondag. In de komende vier etappes staan er uitsluitend heuvel- en bergetappes op het programma.