Lorena Wiebes heeft woensdag haar tweede ritzege in de Women's Tour geboekt. De Nederlandse was net als dinsdag de snelste in de massasprint en veroverde de leiding in het algemeen klassement.

In de 107,9 kilometer lange etappe zaten een paar stevige beklimmingen, maar Wiebes handhaafde zich knap in het peloton. Jumbo-Visma-renster Riejanne Markus probeerde nog een gooi te doen naar de ritwinst met een vroege vlucht. Op de laatste beklimming werd ze echter bijgehaald door het peloton.

Daardoor kwam het aan op een massasprint. Dat was het perfecte scenario voor Wiebes, die het hele seizoen al indruk maakt in de sprint. Ook nu was ze een klasse apart: ze begon de sprint van kop af aan en stond de leidende positie niet meer af. De Australische Alexandra Manly (tweede) en de Amerikaanse Coryn Labecki (derde) kwamen er niet aan te pas.

"Ik ben erg trots op de meiden en al het harde werk dat ze vandaag hebben gedaan. We gaan morgen weer alles geven en proberen om er een derde etappe te winnen", reageert Wiebes.

In de regenachtige openingsetappe kwam Wiebes ten val waardoor ze de ritzege uit haar hoofd kon zetten. Een dag later herpakte ze zichzelf door alsnog naar de winst te sprinten.

De Women's Tour door het Verenigd Koninkrijk bestaat uit zes etappes en eindigt zondag in Oxford. Zaterdag is er een zware bergrit naar de top van de Black Mountain. Vorig jaar won de Nederlandse Demi Vollering het eindklassement. Dit jaar is ze niet van de partij.