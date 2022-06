Wout van Aert zit vol zelfverwijten na zijn "beginnersfout" in het Critérium du Dauphiné. De Belg van Jumbo-Visma juichte dinsdag in de massasprint te vroeg en werd vervolgens op de streep geklopt door de Fransman David Gaudu.

"Dit was een beginnersfout", zei Van Aert na afloop in een interview. "Ik schaam me kapot, want de ploeg heeft de hele dag hard voor mij gewerkt. Om het dan op deze manier weg te geven is zo pijnlijk."

De 27-jarige Van Aert leek het kopwerk van zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma in een zware heuvelrit te bekronen met een ritzege. De Belg stak zijn armen al in de lucht, maar verkeek zich op Gaudu, die zijn fiets rechts van Van Aert als eerste over de streep duwde.

"Ik heb dit al vaker gezien bij collega's", zei Van Aert. "Ik heb er soms om moeten lachen. Nu ben ik zelf de loser. Ik heb er geen woorden voor. Het is de eerste keer in mijn carrière dat dit mij overkomt. Hopelijk gebeurt het geen tweede keer meer."

Wout van Aert juichte te vroeg en zag David Gaudu (links) met de zege aan de haal gaan. Wout van Aert juichte te vroeg en zag David Gaudu (links) met de zege aan de haal gaan. Foto: Getty Images

'Het gebeurde in een fractie van een seconde'

Van Aert had geen verklaring voor zijn inschattingsfout. "Op zo'n hellende aankomst verlies je heel veel snelheid als je juicht. Het gebeurt in een fractie van een seconde. Gaudu kwam van de andere kant. Het is gewoon pijnlijk."

Ondanks de misgelopen ritzege in Chastreix-Sancy veroverde Van Aert wel de gele leiderstrui in de Dauphiné. "Die trui zou ik ook gehad hebben als ik had gewonnen, hé", besloot de Belg met een glimlach.

Van Aert begint woensdag met een voorsprong van zes seconden op nummer twee Gaudu aan de individuele tijdrit over 32 vlakke kilometers. De Dauphiné duurt nog tot en met zondag. Na de tijdrit van woensdag staan er uitsluitend heuvel- en bergritten op het programma.