Lorena Wiebes heeft dinsdag in het Britse Harlow de tweede etappe van de Women's Tour op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse was na een rit van 91,1 kilometer ruimschoots de sterkste in de massasprint.

Wiebes zette op zo'n 200 meter van de streep de sprint in en gaf de voorsprong niet meer uit handen. De renster van Team DSM liet daarmee onder anderen de Italiaanse Barbara Guarischi en Shari Bossuyt uit België achter zich.

Met haar zege herstelde Wiebes zich knap van de eerste etappe. Toen kwam ze lelijk ten val in de slotkilometer van de rit. Ze kon de etappe uitrijden, maar kon zich niet mengen in de strijd om de zege. De Française Clara Copponi won en gaat na de tweede etappe ook aan de leiding in het algemeen klassement.

Wiebes maakt al weken een sterke indruk. Ze won eind vorige maand alle drie de etappes en het eindklassement van de RideLondon Classique.

De Women's Tour wordt voor de achtste keer georganiseerd en bestaat uit zes etappes. De derde etappe start woensdag in Tewkesbury en gaat over 107,9 kilometer, met een paar beklimmingen. De laatste kilometers zijn vlak. Vorig jaar pakte de Nederlandse Demi Vollering de eindzege in het Verenigd Koninkrijk.