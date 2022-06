Richard Carapaz slaat de Tour de France deze zomer over. De 29-jarige nummer twee van de Giro d'Italia van eind vorige maand richt zich volledig op de Vuelta a España in het najaar.

"Dat is mijn hoofddoel voor de rest van het seizoen", zei Carapaz bij terugkeer in Ecuador op een persconferentie. Hij reed de Tour vorig jaar wél en eindigde toen als derde.

Carapaz, die zich vorig jaar in Tokio tot olympisch kampioen op de weg kroonde, moest de roze trui op de voorlaatste dag van de Giro afstaan aan Jai Hindley. De Australiër stelde de eindzege veilig in de afsluitende tijdrit door Verona. Carapaz werd tweede, op één minuut en achttien seconden.

De renner van INEOS Grenadiers gaat de komende vier weken in eigen land trainen, vertelde hij tijdens het persmoment. Hij wil in de aanloop naar de Vuelta, die op 19 augustus begint met een ploegentijdrit in Utrecht, de Ronde van Polen rijden.

Carapaz combineerde de Vuelta in 2020 en 2021 met de Tour. Hij stond vorig jaar op het podium in Parijs, samen met winnaar Tadej Pogacar en nummer twee Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.

In 2020 werd Carapaz tweede in de Vuelta, achter Jumbo-Visma-kopman Primoz Roglic. Een jaar eerder was hij de beste in de Giro; hij was toen de eerste Ecuadoraan die een grote ronde won.