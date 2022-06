De eerste rit van de Women's Tour, een WorldTour-koers in Groot-Brittannië, is maandag overschaduwd door een flinke valpartij in de slotkilometer. De Nederlandse topsprinter Lorena Wiebes was een van de slachtoffers. De overwinning ging naar de Française Clara Copponi.

Wiebes was de grote favoriet voor de winst in de vlakke openingsetappe, maar de 23-jarige Nederlandse ging met nog zo'n 500 meter te gaan onderuit, samen met onder anderen haar teamgenoot Charlotte Kool.

Het parcours in de regenachtige finishplaats Bury St Edmunds was erg gevaarlijk. In de laatste kilometer waren er flink wat bochten en stonden er meerdere geparkeerde auto's aan de zijkant van de weg, waardoor er weinig ruimte was voor de rensters.

Copponi ontweek de valpartij en sprintte naar de winst. De 23-jarige Française bleef de Italiaanse rensters Sofia Bertizzolo (tweede) en Elena Cecchini (derde) voor en boekte haar eerste zege als prof. Maike van der Duin (tiende) was de beste Nederlandse.

Wiebes en Kool konden de rit gewoon uitrijden. Volgens hun ploeg Team DSM zijn beide Nederlanders "oké" na hun val.

De Women's Tour wordt voor de achtste keer georganiseerd en duurt nog tot en met zaterdag. Vorig jaar ging de eindzege in Groot-Brittannië naar de Nederlandse Demi Vollering, die nu niet op de startlijst staat.

Voor de appgebruikers: tik op de video om beelden te bekijken van de gevaarlijke finale.