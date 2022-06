Alexis Vuillermoz heeft maandag een dubbelslag geslagen in tweede etappe van Critérium du Dauphiné. De 34-jarige Fransman was in Brives-Charensac de sterkste van een kopgroep van vijf renners die het peloton net voorbleef. Hij nam daardoor ook de leiderstrui over van Wout van Aert.

Jumbo-Visma deed er in de finale alles aan om de vluchters bij te halen, maar de Nederlandse ploeg van Van Aert kreeg geen hulp van andere teams.

De kopgroep kon daardoor om de zege strijden en Vuillermoz timede zijn sprint het best. De Noor Anders Skaarseth eindigde als tweede en de Fransman Olivier Le Gac kwam als derde over de streep.

Van Aert, die zondag de eerste etappe op zijn naam schreef, won op vijf seconden van de winnaar de sprint van het peloton en werd zesde. In het klassement zakte de Belg naar de vierde plek, op vijf seconden van Vuillermoz.

Dylan Groenewegen moest op zo'n 60 kilometer van de streep lossen op de Col de Mézilhac, een klim van de tweede categorie. De Nederlandse sprinter was daardoor kansloos voor de ritzege.

De Dauphiné, die nog tot en met zondag duurt, gaat dinsdag verder met een etappe die finisht op een klim van de tweede categorie.

Uitslag rit 2 Critérium du Dauphiné 1. Alexis Vuillermoz (Fra)

2. Anders Skaarseth (Noo) z.t.

3. Olivier Le Gac (Fra) z.t.

4. Kevin Vermaerke (VS) z.t.

5. Anthony Delaplace (Fra) z.t.

6. Wout van Aert (Bel) +5 sec

7. Ethan Hayter (GB) z.t

8. Hugo Page (Fra) z.t.

9. Clément Venturini (Fra) z.t.

10. Alexandr Riabushenko (Rus) z.t.

Vluchters houden precies genoeg over in finale

De tweede etappe van de Dauphiné kende maandag 2.700 hoogtemeters. Jumbo-Visma hoopte Van Aert weer in stelling te brengen voor de ritzege, maar de Nederlandse ploeg werd verrast door een kopgroep.

Na 20 van de in totaal 170 kilometer reden Vuillermoz, Skaarseth, Le Gac, Xandres Vervloesem, Kevin Vermaerke en Anthony Delaplace weg uit het peloton. De Belg Vervloesem haakte af op de Col de Mézilhac, waardoor de vluchters met z'n vijven aan de finale begonnen.

Met nog 13 kilometer te gaan had Jumbo-Visma de voorsprong van de kopgroep teruggebracht tot onder de minuut en leek een massasprint in de maak, maar de koplopers bleken nog wat over te hebben. De andere teams in het peloton hadden bovendien geen zin om kopwerk te doen en zo Van Aert te helpen.

De vijf vluchters hadden bij het ingaan van de slotkilometer nog een marge van vijftien seconden. Le Gac probeerde zijn rivalen te verrassen door de sprint van ver aan te gaan, maar de Fransman viel net te vroeg stil. Vuillermoz profiteerde en boekte zijn eerste WorldTour-zege sinds hij in 2015 een rit in de Tour de France op zijn naam schreef.