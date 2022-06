Drievoudig Tour de France-winnaar Greg LeMond strijdt tegen leukemie, zo maakte de zestigjarige Amerikaan bekend op zijn website. Het gaat niet om een levensbedreigende vorm van de ziekte en artsen verwachten dat de huidige behandeling zal aanslaan.

De oud-wielrenner meldt dat het gaat om chronische myeloïde leukemie (CML), een vorm van bloedkanker die ontstaat in het beenmerg. De Amerikaan voelde zich al enkele weken zeer vermoeid. Na medisch onderzoek bleek dat hij lijdt aan leukemie.

"Ik ben opgelucht dat ik nu weet waarom ik me zo slecht voelde", zegt LeMond. "Natuurlijk wil niemand het woord kanker horen, maar de artsen hebben me verzekerd dat ik me over enkele weken beter zal voelen."

"Gelukkig is het een type kanker dat kan worden behandeld en is het niet levensbedreigend. De langetermijnprognose is zeer gunstig."

LeMond won de Tour de France in 1986, 1989 en 1990. Hij won in totaal ook vijf etappes en kroonde zich in zowel 1983 als 1989 tot wereldkampioen op de weg.

De eindzege van LeMond in de Tour de France van 1989 was memorabel. Hij versloeg concurrent Laurent Fignon destijds in de slottijdrit op de Champs-Élysées en pakte de eindzege met acht seconden voorsprong, de kleinste voorsprong ooit voor een Tour-winnaar.