Taco van der Hoorn heeft zondag weer eens laten zien dat hij een van de gevaarlijkste aanvallers van het wielerpeloton is. De 28-jarige Nederlander won de Brussels Cycling Classic door toe te slaan vanuit een vroege vlucht.

Van der Hoorn rekende na een zeer spannende slotkilometer af met zijn negen medevluchters. Thimo Willems leek op de Houba de Strooperlaan in Brussel met een goed getimede aanval op weg naar de winst, maar de Belg werd vlak voor de streep overvleugeld door Van der Hoorn.

Willems werd tweede en de Oostenrijker Tobias Bayer van Alpecin-Fenix eindigde als derde. Bram Welten, de tweede Nederlander in de kopgroep en op papier de snelste sprinter van het tiental, kwam op zeven seconden als zevende over de streep.

Het peloton kwam net te laat om de vluchters terug te pakken. Topsprinters als Sam Bennett, Tim Merlier en Alexander Kristoff kregen daardoor niet de kans om voor de winst te spurten.

Voor Van der Hoorn was het zijn eerste zege sinds vorig jaar september (Omloop van het Houtland) en zijn zevende overwinning als prof. De hardrijder wint altijd door aan te vallen. Op die manier was hij vorig seizoen de beste in een etappe in de Giro d'Italia en in een rit in de Benelux Tour.

De Nederlander bezorgde zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux al de dertiende zege van 2022. De Belgische formatie won dit jaar onder meer twee ritten in de Giro (Biniam Girmay en Jan Hirt) en Gent-Wevelgem (Girmay).