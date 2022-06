Wout van Aert heeft zondag de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De 27-jarige renner van Jumbo-Visma zegevierde in de massasprint.

Van Aert rekende op de streep in Beauchastel af met Ethan Hayter (tweede, INEOS Grenadiers) en Sean Quinn (derde, EF Education-EasyPost). De Belg is uiteraard ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De eerste rit van de 74e editie van het Critérium du Dauphiné stond in het teken van een lange vlucht van de Fransen Maxime Bouet (Team Arkéa-Samsic) en Pierre Rolland (B&B Hotels - KTM) en de Belg Laurens Huys (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux).

Het trio scheidde zich al na enkele kilometers af van het peloton en liep snel uit naar een voorsprong van ruim twee minuten. Een vrijgeleide kregen de vluchters niet: de equipes van de sprinters zorgden ervoor dat de marge binnen de perken bleef.

De finale werd op ruim 40 kilometer van de meet ingeleid met de beklimming van de Côte du Chambon de Bavas. Door het hoge tempo in het peloton smolt de voorsprong van de kopgroep als sneeuw voor de zon, waarna de samensmelting op ruim 30 kilometer van de aankomst een feit was. Op dat moment had Dylan Groenewegen al moeten lossen uit het peloton.

De Nederlandse sprinter van Team BikeExchange maakte met behulp van zijn ploeggenoten terrein goed in de slotfase, maar de inhaalrace kwam te laat om mee te sprinten. Van Aert werd goed afgezet door zijn ploeggenoten en maakte het vervolgens af in de massasprint.

Wout van Aert was de snelste in de massasprint in Beauchastel. Foto: Getty Images

Dauphiné is generale voor Tour

De 27-jarige Van Aert verdedigt maandag in de tweede rit zijn leiderstrui. Die leidt de renners over 169,8 zware kilometers van Saint-Péray naar Brives-Charensac.

"In het voorjaar was ik niet altijd blij met mijn sprints, daar hebben we de afgelopen weken aan gewerkt", zei Van Aert na de eerste rit. "Dat betaalt zich hier uit. Ik ga de komende dagen proberen de gele leiderstrui te verdedigen. En dan hoop ik de trui uiteindelijk over te dragen aan Primoz Roglic", zei de Belg over zijn Sloveense teamgenoot, de kopman van Jumbo-Visma in de Dauphiné.

Het Critérium du Dauphiné werd vorig jaar gewonnen door Richie Porte, die dit jaar niet op de startlijst staat. De koers is voor veel renners traditioneel de generale repetitie voor de Tour de France.

De laatste renner die in hetzelfde seizoen zowel het Critérium du Dauphiné als de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef, was Geraint Thomas in 2018. Thomas doet dit jaar niet mee aan de Dauphiné, maar rijdt de Ronde van Zwitserland.