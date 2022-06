Tom Dumoulin groeide door zijn eindzege in de Giro d'Italia in 2017 uit tot een van de bekendste sporters van Nederland. Het was een status waar hij nooit echt aan kon wennen en de afgelopen jaren vooral tegen moest vechten. Echt verrassend was het daarom niet dat de 31-jarige renner vrijdag bekendmaakte dat hij na dit seizoen stopt.

Op de dag dat zijn leven voor altijd veranderde, wilde Dumoulin dat alles bij het oude zou blijven. "Ik hoop dat mensen mij hetzelfde zullen blijven benaderen", zei de Limburger vijf jaar geleden in de schaduw van de Dom van Milaan, vlak nadat hij als eerste Nederlandse man de Giro had gewonnen. "Ik hoop echt dat ik nog steeds zonder problemen door Maastricht kan lopen. Ik kan hard fietsen, maar ben ook maar een normaal mens."

Het was een begrijpelijke, maar ook naïeve wens van een sporter die door drie weken hard fietsen door Italië in één klap tot de beste Nederlandse wielrenners aller tijden behoorde. Hij stond in een rijtje met levende legendes Jan Janssen en Joop Zoetemelk als de enige Nederlandse winnaars van een grote ronde; natúúrlijk zou zijn leven nooit meer hetzelfde zijn.

Dat bleek al drie dagen na zijn glorietocht in Milaan, toen Dumoulin op de Markt van zijn geboorteplaats Maastricht door tienduizend mensen gehuldigd werd. "Supergaaf" vond hij het. Maar het was tegelijkertijd overweldigend voor iemand die zijn privéleven altijd zoveel mogelijk heeft afgeschermd en niet profwielrenner is geworden voor de aandacht. "Ik voelde me heel ongemakkelijk bij zoveel mensen", zei hij na de huldiging.

De tweede grote verandering was dat Dumoulin nooit meer anoniem kon zijn in een wielerpeloton. Hij was nu lid van het zeer selecte clubje groterondewinnaars en daar horen andere verwachtingen bij. "Binnenkort, misschien volgend jaar al, staat Tom hier weer, maar dan in zijn gele trui als winnaar van de Tour de France", voerde Janssen op het podium in Maastricht de druk al op.

"Ik heb het altijd moeilijk gevonden dat ik een heel grote wielrenner ben geworden sinds mijn Giro-zege", zei Dumoulin vorig jaar mei. "Er is sinds 2017 zoveel gebeurd en ik heb eigenlijk nooit de tijd genomen om dat een plek te geven. Het leven van een topsporter gaat altijd volle kracht vooruit en op een gegeven moment begon dat te wringen."

134 Waarom Dumoulin nu al een punt achter zijn carrière gaat zetten

Dumoulin kreeg weer motivatie van Olympische Spelen

Dumoulin weet al hoe het is om een gestopte wielrenner te zijn. Vorig jaar januari verraste hij de wielerwereld met de boodschap dat hij voor onbepaalde tijd met verlof ging. Door alle veranderingen in zijn leven was hij langzaam het plezier in fietsen kwijtgeraakt en in de voorbereiding op het seizoen 2021 merkte hij dat hij zelfs na een lichte training al zeer vermoeid was.

Met een harde reset hoopte Dumoulin zijn loopbaan te kunnen redden. Wekenlang bestond zijn leven uit wandelen met zijn hond, klussen in en om zijn huis en praten met zijn vrouw en vrienden. Heerlijk vond hij het, maar hij merkte ook dat hij nog niet klaar was om definitief afscheid te nemen van de fiets en zijn leven als prof. De tijdrit bij de Olympische Spelen van Tokio was al vijf jaar een droom en gaf hem genoeg motivatie om zijn pauze te beëindigen.

In Japan bewees Dumoulin met een zilveren medaille dat hij nog steeds tot de beste wielrenners ter wereld behoorde. En nog belangrijker: hij genoot weer van zijn sport. "Op deze manier vind ik het heel leuk om profrenner te zijn", zei hij op de Fuji Speedway.

Erelijst Tom Dumoulin Eindzege Giro d'Italia (2017)

Wereldkampioen tijdrijden (2017)

3 ritzeges in Tour de France (2016, 2018)

4 ritzeges in Giro d'Italia (2016, 2017, 2018)

2 ritzeges in Vuelta a España (2015)

2e in Tour de France (2018)

2e in Giro d'Italia (2018)

2 keer zilver op olympische tijdrit (2016, 2021)

'Ik ga niet vijf jaar lang in de marge rondrijden'

Met datzelfde plezier en vertrouwen stond Dumoulin een maand geleden in Boedapest aan de start van de Ronde van Italië. Ja, het was vier jaar geleden dat hij in een grote ronde had meegedaan om de eindzege. En ja, hij had geen goed voorseizoen gehad. "Maar ik weet 100 procent zeker dat ik nog steeds een goed klassement kan rijden", zei hij een dag voor de eerste etappe.

Dat optimisme was na vier etappes al verdwenen. Dumoulin verloor in de eerste bergrit van de Giro bijna zeven minuten op zijn concurrenten, waardoor hij direct kansloos was voor een podiumplaats. In de veertiende etappe stapte hij af, omdat hij "leeg" was. "Ik weet niet wat ik moet zeggen", zei hij zichtbaar aangeslagen voor de teambus. "Ik heb op dit moment geen antwoord op de vraag waarom ik niet vooruitkom."

Daar, in een straat in Turijn, leek bij Dumoulin het besef te komen dat goed presteren voorlopig lastig zou worden. "En een deel van mijn plezier zit nog steeds vast aan mijn prestaties", zei hij een maand voor de Giro al. "Ik ga niet vijf jaar lang in de marge rondrijden, dat vind ik niet leuk."

Vrijdag communiceerde Dumoulin via een open brief op Instagram het besluit dat haast een logisch gevolg was. "Ik heb besloten dat 2022 mijn laatste jaar als wielrenner zal zijn", schreef hij. "De 100 procent toewijding, alles wat ik voor mijn sport doe en laat, en wat ik er vervolgens voor terugkrijg, is voor mijn gevoel al een tijd in disbalans."

Die disbalans maakt op 31-jarige leeftijd een einde aan een van de succesvolste Nederlandse wielercarrières ooit. Te vroeg misschien, maar de belangrijkste zin in de brief van Dumoulin staat in de voorlaatste alinea: "Ik ben een gelukkig mens."