Dumoulin liet zich in 2015 voor het eerst gelden in een grote ronde door twee ritten in de Vuelta a España te winnen én enkele dagen de rode leiderstrui te dragen. De eindzege moest hij aan Fabio Aru laten.

Dumoulin liet zich in 2015 voor het eerst gelden in een grote ronde door twee ritten in de Vuelta a España te winnen én enkele dagen de rode leiderstrui te dragen. De eindzege moest hij aan Fabio Aru laten. Foto: ANP