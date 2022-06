Tom Dumoulin stopt na dit seizoen met wielrennen. De 31-jarige Nederlander schrijft vrijdag op Instagram dat zijn lichaam niet meer voldoende meewerkt om op topniveau actief te blijven.

Dumoulin geldt als een van de succesvolste Nederlandse renners van deze eeuw. In 2017 schreef hij geschiedenis door als eerste Nederlander de Giro d'Italia te winnen. Het was de eerste Nederlandse eindzege in een grote ronde sinds 1980, toen Joop Zoetemelk de beste was in de Tour de France.

Sinds 2019 verloopt de carrière van Dumoulin steeds moeizamer. Hij kampte met blessureleed, wisselde van ploeg, nam een sabbatical van een paar maanden en kende weinig successen meer.

"Hoe mooi het af en toe ook was: heel vaak, en zeker dit jaar, is het een frustrerend pad geweest, waarbij mijn lichaam moe aanvoelde en nog steeds aanvoelt", schrijft de Limburger.

"Zodra de belasting in training of wedstrijden hoger wordt, krijg ik last van vermoeidheid, pijntjes en blessures in plaats van beter te worden. Het rendement van de trainingen leidde de afgelopen periode te vaak niet tot de gewenste prestaties."

Tom Dumoulin won in 2017 de Ronde van Italië. Tom Dumoulin won in 2017 de Ronde van Italië. Foto: ANP

Zilver op Spelen laatste hoogtepunt voor Dumoulin

Dumoulin won vorig jaar nog wel zilver op de tijdrit bij de Olympische Spelen van Tokio. Dat was ruim een half jaar nadat hij zijn wielercarrière een paar maanden had gepauzeerd omdat hij geen plezier meer in zijn sport had.

Het succes in Japan motiveerde hem om dit jaar weer te proberen mee te doen om de winst in een grote ronde. De kopman van Jumbo-Visma koos met de Ronde van Italië voor zijn favoriete koers en begon een maand geleden met vertrouwen aan de Giro, maar het ging al snel mis.

Dumoulin verloor veel tijd in de vierde etappe, een bergrit naar de top van de vulkaan de Etna, waardoor zijn hoop op een goed klassement direct voorbij was. Tijdens de veertiende etappe besloot hij af te stappen omdat hij leeg was. "Ik kom gewoon niet vooruit. En ik weet niet waar het door komt."", zei hij toen.

Dumoulin zegt vrijdag dat hij al een tijdje het gevoel heeft dat hij niet voldoende terugkrijgt voor alles wat hij doet en laat voor zijn sport. "Met het nodige geduld en een heel voorzichtige (trainings)aanpak ben ik ervan overtuigd dat ik er op termijn weer bovenop kan komen. Maar dat wordt een lange weg zonder garanties op succes. Ik kies ervoor om deze weg niet te nemen en een nieuw, onbekend pad in te slaan."

De tijdrijder hoopt zijn carrière de komende maanden mooi te kunnen afsluiten. "Ik kijk vooral enorm uit naar het WK in Australië, waar ik hoop nog een laatste keer uit te kunnen halen in de tijdrit. Wat ik na mijn carrière ga doen, weet ik nog niet."