Tom Dumoulin stopt na dit seizoen met wielrennen. De 31-jarige Nederlander schrijft vrijdag op Instagram dat zijn lichaam niet meer voldoende meewerkt om op topniveau actief te blijven.

Dumoulin geldt als een van de succesvolste Nederlandse renners van deze eeuw. In 2017 schreef hij geschiedenis door als eerste Nederlander de Giro d'Italia te winnen.

Het was de eerste Nederlandse eindzege in een grote ronde sinds 1980 toen Joop Zoetemelk de beste was in de Tour de France.