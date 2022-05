Bauke Mollema heeft maandag zijn contract bij Trek-Segafredo met vier jaar verlengd. De 35-jarige renner ligt nu tot het einde van 2026 vast bij de ploeg waarvoor hij sinds 2015 rijdt.

"Ik voel me hier vanaf het begin heel gelukkig en ik kan me nog steeds niet voorstellen om bij een andere ploeg te zitten", zegt Mollema in een persbericht. "Ik heb het al vaker gezegd, maar het is als een familie voor me geworden."

Mollema begon zijn carrière bij de ploeg van Rabobank, die hij in 2015 verruilde voor Trek-Segafredo. Hij boekte tot nu toe tien zeges namens de Amerikaanse ploeg, met als hoogtepunten de winst van de Ronde van Lombardije in 2019 en twee etappezeges in de Tour de France (2017 en 2021).

"Het team van Trek-Segafredo voorziet ons van de beste omstandigheden, maar toch denk ik ook dat ik iemand ben die vrij onafhankelijk is", aldus Mollema. "Na zoveel jaren als prof weet ik wat ik moet doen en het team geeft me daar ook de ruimte voor."

Bauke Mollema won twee etappes in de Tour de France.

Rol Mollema door jaren heen veranderd

Mollema gold lang als een klassementsrenner, maar kreeg een vrije rol toen de stress hem te veel werd. Sindsdien krijgt hij van de Amerikaanse formatie de ruimte om zich te richten op overwinningen in eendagskoersen en ritzeges in grote rondes.

"Zoals iedereen weet, is mijn rol de afgelopen jaren een beetje veranderd en zal het de komende jaren waarschijnlijk nog meer veranderen. Na jaren als klassementsrenner begon ik me te richten op eendagsraces en meer recentelijk op het jagen op etappes in grote rondes."

"Ik hou van die rol en misschien past het op dit moment in mijn carrière beter bij mij dan voor het klassement gaan. Daarnaast laat ik die kans aan jonge talentvolle renners. Ik zie voor mij meer een rol weggelegd als een soort mentor voor hen", aldus Mollema, die aan het einde van 2026 veertig jaar oud is.

Mollema reed de afgelopen weken in de Giro d'Italia zijn twintigste grote ronde. In Italië, waar Mollema in 2019 vijfde werd in het algemeen klassement, slaagde de klimmer er niet in om een ritzege te boeken.