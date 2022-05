Lorena Wiebes heeft zondag ook de derde en laatste etappe van de RideLondon Classique op haar naam geschreven. De Nederlandse stelde daarmee ook de eindzege in de Britse WorldTour-koers veilig.

Wiebes was na 85,3 kilometer van en naar Londen oppermachtig in de massasprint. De Italiaanse Elisa Balsamo eindigde als tweede en de Belgische Lotte Kopecky werd derde. Maike van der Duin was op de negende plek de tweede Nederlandse in de top tien.

De afgelopen dagen won Wiebes ook de openingsrit en de tweede etappe van de RideLondon Classique. De 23-jarige renster van Team DSM begon de slotrit daardoor met achttien seconden voorsprong op Balsamo.

In het eindklassement hield Wiebes wereldkampioene Balsamo negentien seconden achter zich. De Deense Emma Norsgaard werd op een kleine halve minuut derde.

Met de rit- en eindzege van zondag bracht Wiebes haar aantal overwinningen dit seizoen op acht. Eerder dit jaar won ze ook de Scheldeprijs, Nokere Koerse, de Ronde van Drenthe en de GP Oetingen.

De vorige editie van de RideLondon Classique, dat toen nog een eendagskoers was, werd in 2019 ook gewonnen door Wiebes. In 2020 en 2021 ging de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet door.