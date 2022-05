Remco Evenepoel heeft zondag de Ronde van Noorwegen op zijn naam geschreven. De Belg verdedigde zijn leiderstrui succesvol in de slotrit, waarin hij ontsnapte aan een grote valpartij. Alexander Kristoff won de laatste etappe voor eigen publiek.

De 22-jarige Evenepoel begon met een voorsprong van 56 seconden op nummer twee Jay Vine aan de slotrit naar Stavanger. Omdat het profiel van de slotetappe relatief vlak was, leek het Belgische toptalent de eindzege niet meer te kunnen ontgaan.

Evenepoel moest echter bij de les blijven in de laatste rit. Op 70 kilometer van de streep ontstonden er waaiers in het peloton. Evenepoel zat in de voorste groep. Niet veel later ontsnapte hij in zijn gele trui aan een grote valpartij, waarbij tientallen renners betrokken waren. Een van hen was Mike Teunissen.

In de finale reden de renners twee lokale rondes van 17 kilometer rondom Stavanger, met daarbij de beklimming van de Grisabakken (600 meter à 7,7 procent). Bij het ingaan van de laatste ronde leken koploper Gianni Vermeersch en Corbin Strong het te gaan halen, maar op 2 kilometer van de streep werden ze bijgehaald. In de sprint was Kristoff vervolgens de snelste. Hij klopte Ethan Vernon (tweede) en Mads Pedersen (derde).

Voor Evenepoel is de eindzege de bekroning van een uitstekend optreden in de Ronde van Noorwegen. Hij won drie van de zes etappes: één bergetappe en twee heuvelachtige ritten. Dinsdag sloeg hij een dubbelslag in de openingsetappe. De leiderstrui gaf hij vervolgens niet meer uit handen.

Evenepoel staat in 2022 al op acht overwinningen. Naast de vier zeges in Noorwegen was hij ook twee keer de beste in de Ronde van de Algarve, zegevierde hij een keer in de Ronde van Valencia en schreef hij Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam. Met het winnen van laatstgenoemde koers veroverde hij het eerste wielermonument in zijn loopbaan.