Thymen Arensman hecht weinig waarde aan zijn vijfde plaats zaterdag in de koninginnenrit van de Giro d'Italia. De Nederlander van Team DSM zat zelfs tegen wil en dank in de kopgroep van de bergetappe, die gewonnen werd door Alessandro Covi.

"Het is zeer teleurstellend. Ik wilde helemaal niet in de kopgroep zitten, want ik zat in mijn hoofd al dagenlang bij de tijdrit van morgen", vertelde de 22-jarige Arensman kort na de finish aan Eurosport.

"Het was de bedoeling om het draaiende te houden en dan zouden we wel zien. Ik heb het er nog wel over met het team. Of ik te veel energie heb verspild? Ja, dat lijkt me logisch als je in de kopgroep zit. Maar we gaan het wel zien voor de tijdrit. Ik kan niet meer doen dan mijn best."

Arensman kreeg in de kopgroep niet de ruimte om weg te rijden, waar Covi die wel kreeg. De Italiaan pakte vervolgens verrassend de dagzege. "Ik vond het heel raar", aldus Arensman. "Ik heb nog nooit iets gewonnen of bewezen in het wielrennen. Ik had het gevoel dat iedereen naar mij keek in die kopgroep. Daardoor reed Covi ontzettend ver bij ons weg."

Vreugde bij ritwinnaar Alessandro Covi. Vreugde bij ritwinnaar Alessandro Covi. Foto: AP

'Fantastisch om te winnen in deze mythische bergen'

Covi reed met nog ruim 50 kilometer te gaan in zijn eentje weg bij de rest. "Ik viel van ver aan omdat ik geen klimmer ben", verklaarde hij zijn vroege aanval. "Ik deed het behoorlijk goed op de laatste klim. Het is fantastisch voor het team om een etappe te winnen en vooral deze in de mythische bergen."

Achter de kopgroep greep Jai Hindley de macht in de strijd in het algemeen klassement. De Australiër versnelde op de slotklim en reed de Ecuadoraan Richard Carapaz uit de roze trui. Hindley is daardoor vrijwel zeker van de eindzege in de Giro.

Hindley heeft zondag in de afsluitende tijdrit in Verona een marge van 1.25 minuten op Carapaz. De race tegen de klok is met 17,4 kilometer niet al te lang.