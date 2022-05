De laatste etappe in de Giro d'Italia is een tijdrit van 17,4 kilometer met start en finish in Verona. Rozetruidrager Jai Hindley verdedigt een voorsprong van 1.25 minuten op Richard Carapaz en kan zijn eerste grote ronde ooit winnen, maar de Australiër moet wel afrekenen met een trauma uit 2020.

Om 13.55 uur gaat rodelantaarndrager Roger Kluge als eerste van start in Verona. Rozetruidrager Hindley is als laatste aan de beurt en finisht vermoedelijk rond 17.10 uur.

Het eerste gedeelte van de tijdrit gaat door de stad en is relatief vlak. Daarna volgt een venijnig klimmetje van 4,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 5 procent. Het laatste deel is technisch lastig; het gaat door het centrum van Verona, met veel scherpe bochten.

Het wordt de vijfde keer dat de Giro in de Noord-Italiaanse stad finisht, na de edities van 1981, 1984, 2010 en 2019. Eerdere Giro-winnaars in Verona zijn Giovanni Battaglin, Francesco Moser, Ivan Basso en de huidige nummer twee in het klassement, Richard Carapaz.

Sterke tijdrijders als Tom Dumoulin, João Almeida en Simon Yates stapten al af deze Giro. Hierdoor zijn er kansen voor de Nederlanders Mathieu van der Poel en Jos van Emden, die in de door Dumoulin gewonnen Giro in 2017 al eens de afsluitende tijdrit won.

Het volledige profiel van de afsluitende tijdrit. Het volledige profiel van de afsluitende tijdrit. Foto: Giro d'Italia

Bekend scenario voor Hindley

Hindley verdedigt na een sterke prestatie in de koninginnenrit een voorsprong van 1.25 minuten op Carapaz. Het is niet voor het eerst dat de Australiër in het roze start tijdens de afsluitende tijdrit. Dat was in 2020 ook al het geval.

Toen ging Hindley in exact dezelfde tijd als de Brit Tao Geoghegan Hart van start als leider. De Brit legde de tijdrit 38 seconden sneller af dan Hindley en won dus de Giro.

Als het Hindley dit keer wél lukt om de roze trui te verdedigen, wordt hij de eerste Australische winnaar van een grote ronde sinds Cadel Evans in 2011 de eindzege greep in de Tour de France.

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Mauro Schmid, Mathieu van der Poel

⭐⭐ Edoardo Affini, Matteo Sobrero, Lennard Kämna

⭐ Jos van Emden, Thomas De Gendt, Wilco Kelderman