Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe in de RideLondon Classique op haar naam geschreven. De 23-jarige Nederlandse van Team DSM, was na 141 kilometer van Chelmsford naar Epping de snelste in de sprint.

Charlotte Kool trok de sprint aan voor haar land- en ploeggenote Wiebes, die het overtuigend afmaakte. De Italiaanse Marta Bastianelli finishte als tweede, voor de Deense Emma Norsgaard en de Belgische Lotte Kopecky.

Wiebes won vrijdag ook al de openingsetappe van de Britse rittenkoers in een massasprint en verstevigde dankzij haar zege op zaterdag haar leidende positie in het klassement. De RideLondon Classique, een wedstrijd die deel uitmaakt van de WorldTour, eindigt zondag met een korte etappe van 85 kilometer in Londen.

De overwinning van Wiebes zaterdag was haar zesde van het seizoen en haar derde op WorldTour-niveau. Half maart was ze de beste in de Ronde van Drenthe.

Wiebes wil zondag weer winnen

De laatste editie van de RideLondon Classique, dat toen nog een eendagskoers was, werd in 2019 ook gewonnen door Wiebes. In 2020 en 2021 ging de wedstrijd vanwege de coronapandemie niet door.

Wiebes heeft goede hoop dat ze in de afsluitende etappe op zondag opnieuw kan toeslaan. "Ik ga er nog een keer alles aan doen om het best mogelijke resultaat denkbaar te realiseren", doelt ze op een derde dagzege en de eindzege.

"De overwinning van vandaag was vooral een goede teamprestatie. We controleerden de koers met DSM en ik ben blij dat ik het af kon maken."