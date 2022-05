Koen Bouwman heeft vrijdag een perfecte dag in de Giro d'Italia afgesloten met een ritzege. De renner van Jumbo-Visma reed in een chaotisch slot weg uit een kopgroep van vijf, nadat hij zich eerder in de negentiende etappe nagenoeg verzekerde van de winst van het bergklassement.

Bouwman zat mee in de vlucht en klopte Andrea Vendrame, Alessandro Tonelli, Attila Valter en Mauro Schmid in het absolute slot van de etappe. De Nederlander maakte geen fout in de laatste bocht, terwijl Schmid naar zijn idee door de Nederlander werd afgesneden en niet mee kon sprinten om de zege.

De andere drie renners schatten die laatste bocht verkeerd in en maakten geen kans meer op de overwinning. Het betekent het tweede Giro-dagsucces voor de 28-jarige Bouwman, die eerder zegevierde in de zevende etappe. Die overwinning was zijn eerste dagsucces in een grote ronde.

Eerder op de dag verstevigde Bouwman op indrukwekkende wijze zijn leiding in het bergklassement. Onder meer op de Kolovrat (10,3 kilometer, 9,2 procent) kwam hij als eerste boven, waardoor hij niet meer in te halen is in het bergklassement.

Als Bouwman zondag finisht in Verona, is hij de eerste Nederlandse winnaar van de blauwe trui. Eerder wonnen alleen Joop Zoetemelk (Vuelta a España van 1971), Steven Rooks (Tour de France van 1988) en Gert-Jan Theunisse (Tour van 1989) het bergklassement in een grote ronde.

Voor gebruikers van de app: tik op bovenstaande tweet om het chaotische slot te bekijken.

Ideale situatie voor Bouwman

Relatief kort na de start vanuit Marano Lagunare kreeg een groep van twaalf vluchters de kans om vroeg te ontsnappen. Voor Bouwman, die als hoofddoel had om de blauwe trui veilig te stellen, was het een perfecte situatie. Zijn concurrenten zaten niet mee in te ontsnapping en bovendien kreeg hij met Edoardo Affini een ploegmaat mee.

Op de eerste twee klimmetjes van de derde categorie pakte Bouwman alle negen punten, waarna het peloton de grens overstak naar Slovenië. Op de Kolovrat, de derde en zwaarste beklimming van de dag, loste een groot gedeelte van de kopgroep en kwam Bouwman opnieuw als eerste boven.

Doordat de klassementsrenners zich rustig hielden, konden de vijf overgebleven koplopers om de ritzege strijden. Alleen op de slotklim waagden Richard Carapaz en Mikel Landa een poging om tijd op de concurrentie te winnen, maar uiteindelijk kwamen de favorieten gelijktijdig over de meet.

Carapaz begint daardoor met een voorsprong van drie seconden aan het slotweekend van de Giro d'Italia. De ronde gaat zaterdag verder met een zware bergrit in het noorden van Italië. Een dag later wordt de ronde afgesloten met een tijdrit rond Verona.