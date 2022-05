Lorena Wiebes heeft vrijdag de eerste etappe van de RideLondon Classique op haar naam geschreven. De 23-jarige renster klopte wereldkampioene Elisa Balsamo met groot verschil in een sprintje heuvelop.

Wiebes was drie jaar geleden al een keer de beste in de RideLondon Classique, die toen nog een eendagswedstrijd was. Dit jaar is de Engelse WorldTour-race voor het eerst een driedaagse rittenkoers.

De eerste etappe kende vrijdag een levendige finale. Jumbo-Visma-renster Anna Henderson pakte solo een voorsprong van anderhalve minuut op het peloton, maar ze werd voor de finish teruggepakt. In de sprint in de straten van Maldon was Wiebes vervolgens een klasse apart.

De Nederlandse bleef Balsamo en de Deense Emma Norsgaard meer dan een fietslengte voor. De Belgische Ronde van Vlaanderen-winnares Lotte Kopecky eindigde als vierde.

Wiebes boekte haar vijfde zege van het jaar en haar tweede op WorldTour-niveau. Half maart was ze de beste in de Ronde van Drenthe.