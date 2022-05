Remco Evenepoel heeft donderdag een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Ronde van Noorwegen. De Belg kwam solo als eerste over de finish in een zware bergrit en heroverde de leiderstrui. In Frankrijk greep Bram Welten net naast een etappezege in de Boucles de la Mayenne.

De 22-jarige Evenepoel bleef in de finale van de 175 kilometer lange rit naar de Gaustatoppen vooraan samen met Jay Vine en Luke Plapp over. Met nog 5 kilometer voor de boeg reed hij weg bij de twee Australiërs.

Evenepoel sloeg op de 12 kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 7,7 procent al snel een gat en soleerde naar zijn tweede ritzege in Noorwegen. Vine werd op een kleine halve minuut tweede en Plapp op ruim een minuut derde.

Afgelopen dinsdag won Evenepoel ondanks een plaspauze in de finale ook al de openingsrit in Noorwegen. Een dag later verloor de renner van Quick-Step Alpha Vinyl zijn leiderstrui aan de Noor Tobias Johannessen, die Mike Teunissen net voorbleef in de tweede etappe.

Evenepoel heeft in het algemeen klassement nu 46 seconden voorsprong op nummer twee Vine. De Ronde van Noorwegen, die deel uitmaakt van de ProSeries (het niveau onder de WorldTour), duurt nog tot en met zondag.

Welten grijpt net naast ritzege in Frankrijk

In Frankrijk slaagde Welten er net niet in de openingsrit in de Boucles de la Mayenne te winnen. De Nederlander werd na 180 kilometer van Saint-Pierre-des-Landes naar Andouillé in de massasprint geklopt door de Fransman Jason Tesson. Diens landgenoot Thomas Boudat eindigde als derde.

De 25-jarige Welten won eind vorig jaar voor het eerst een profkoers. De renner van Groupama-FDJ was toen de sterkste in de Franse eendagskoers Ronde van de Vendée.

De Boucles de la Mayenne, die tot de ProSeries behoort, telt vier etappes en wordt zondag afgesloten. In 2017 en 2018 pakte Mathieu van der Poel de eindzege in de Franse rittenkoers. Vorig jaar was Arnaud Démare de sterkste.