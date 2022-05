UAE Team Emirates, de wielerploeg van Tour de France-winnaar Tadej Pogacar, heeft zich donderdag verzekerd van de komst van de Zwitser Jan Christen. Het zeventienjarige multitalent heeft een vijfjarig contract getekend, wat vrij uitzonderlijk is in het wielrennen.

Christen veroverde vorig jaar bij de junioren nationale titels in het veld, op de baan en op de weg (tijdrijden). Hij werd begin dit jaar bij het WK veldrijden in Fayetteville wereldkampioen bij de junioren.

"Ik ben een allroundrenner, ik hou van alle disciplines", aldus Christen. "Ik vind het leuk om mezelf uit te dagen, of het nou op de weg, op de baan of in het veld is. Veldrijden en mountainbiken zitten ook in mijn hart. Ik hoop dat ik alles de komende jaren bij Team Emirates kan blijven combineren."

Christen maakt deel uit van Team Pogi, het opleidingsteam dat is opgezet door de 23-jarige Pogacar. De tweevoudig Tour-winnaar heeft meer dan 150 jonge wielrenners bij zijn ploeg gehaald.

Team Pogi werkt nauw samen met UAE Team Emirates, de WorldTour-ploeg waar Pogacar zelf voor koerst. Christen blijft voorlopig voor de opleidingsploeg rijden en maakt de overstap naar het profteam zodra hij daar klaar voor is.

Pogacar rijdt dit jaar voor het eerst twee grote rondes. De Sloveen gaat in juli voor zijn derde Tour-zege en doet een maand later mee aan de Vuelta a España.