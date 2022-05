Na een aantal dagen vol klimgeweld, lijken de sprinters donderdag in de achttiende etappe van de Giro d'Italia weer aan zet. Het peloton wacht een 152 kilometer lange rit van Borgo Valsugana naar Treviso, die mogelijk eindigt in een massasprint. Maar Mathieu van der Poel is ook niet kansloos.

Het parcours is niet volledig vlak in de eerste 100 kilometer, maar in vergelijking met de beklimmingen van de afgelopen dagen stellen deze heuvels vrij weinig voor. Koen Bouwman, de Nederlandse leider in het bergklassement, hoeft ook niet te vrezen voor het verlies van zijn blauwe trui.

Op de Muro di Ca' del Poggio zal menig sprinter een flinke kluif hebben aan het stijgingspercentage van 12,3 procent. Gelukkig is er voor de snelle mannen na slechts 1,1 kilometer klimmen nog 50 kilometer om de opgelopen achterstand goed te maken.

Deze overwegend vlakke etappe is geen uitzondering. In de laatste week van de Giro zit gebruikelijk zo'n rit, maar deze was steevast langer dan 200 kilometer. Tót twee jaar terug, toen de renners in staking gingen. Zij eisten - mede door hevige regenval - een kortere kortere rit, en daar werd gehoor aan gegeven.

Het profiel van de achttiende etappe van de Giro d'Italia. Het profiel van de achttiende etappe van de Giro d'Italia. Foto: www.giroditalia.it

Ogen gericht op Van der Poel

De overwegend vlakke rit biedt Van der Poel kansen. Hij bewees eerder deze Giro d'Italia dat hij ook tot klimmen in staat is. In de loodzware bergetappe van woensdag nam de Nederlander lange tijd het voortouw, maar in de laatste 20 kilometer moest hij lossen.

Het is wel de vraag of Van der Poels ploeg Alpecin-Fenix een plan heeft om een massasprint te voorkomen én of andere ploegen meewerken. Anders lijkt een massasprint onvermijdelijk, met Arnaud Démare, Fernando Gaviria en Mark Cavendish als favorieten.

De vorige keer dat de Giro in Treviso finishte, in 2013, pakte Cavendish de dagzege door voor Nacer Bouhanni en Luka Mezgec over de streep te komen.

Officiële start: 13.47 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Mark Cavendish, Mathieu van der Poel, Arnaud Démare

⭐⭐ Fernando Gaviria, Davide Ballerini, Rui Costa

⭐ Magnus Cort, Sylvian Moniquet, Andrea Vendrame