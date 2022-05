Simon Yates is woensdag afgestapt in de zeventiende etappe van de Giro d'Italia. De 29-jarige Brit won twee etappes, maar kon tot zijn teleurstelling geen rol spelen in het algemeen klassement.

Yates kampt al enige tijd met knieklachten, die hij opliep bij een valpartij in de vierde etappe. In die rit naar de top van de Etna verloor hij veel minuten, waardoor zijn hoop op de eindzege al snel verkeken was.

De klimmer overwoog al eerder om uit de Giro te stappen, maar verbeet lange tijd de pijn. Dat leverde hem afgelopen zaterdag de winst op in een heuvelachtige etappe naar Turijn. Hij won ook de tweede etappe, een korte tijdrit in Boedapest.

Woensdag werd Yates in een zware bergrit gelost uit het peloton, waarna hij in de finale van de etappe besloot in de remmen te knijpen. Hij stond voor de etappe 21e in het algemeen klassement.

Het is de tweede keer in de laatste drie jaar dat Yates het einde van de Giro niet haalt. In 2020 mocht hij vanwege een coronabesmetting niet starten in de achtste etappe. Vorig jaar stond de renner van Team BikeExchange op het podium (derde).

Yates staat op in totaal zes ritzeges in vijf deelnames aan de Ronde van Italië.