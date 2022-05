Officiële start! De groene vlag wappert en we zijn begonnen aan de zeventiende etappe van de Giro d'Italia! De verwachting is dat het een loodzwaar begin wordt voor de renners, waar de klimmers direct hun slag kunnen slaan. Om een beeld te schetsen van hoe steil het is: de hartslag van Mathieu van der Poel was in de neutralisatie al 148 slagen per minuut.