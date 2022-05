Remco Evenepoel heeft dinsdag in zijn eerste koers sinds zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik direct weer toegeslagen. De Belg van Quick-Step Alpha Vinyl was de sterkste in de openingsrit van de Ronde van Noorwegen, ondanks een plaspauze in de finale.

Evenepoel moest met nog zo'n 15 kilometer te gaan terugkeren tussen de auto's en vervolgens door ploeggenoten weer naar de kop van het peloton worden geloodst. In finishplaats Voss won hij daarna op overtuigende wijze de sprint.

"Het was heel koud vandaag, ik moest wel een keer of vijftien stoppen om te plassen", reageerde Evenepoel bij Sporza. "Ook op het einde van de koers was het nodig. Mijn blaas stond op ontploffen."

In de oplopende aankomst klopte de 22-jarige renner de Noor Tobias Halland Johannessen en de Spanjaard Eduard Prades. Mike Teunissen was op de achtste plaats de beste Nederlander.

Voor Evenepoel was het zijn eerste optreden nadat hij precies een maand geleden Luik-Bastenaken-Luik had gewonnen. "Wat een manier om terug te keren. Ik had niet verwacht dat ik zo goed zou zijn op de eerste dag. En dat dan nog met een toch wel steile klim."

De Ronde van Noorwegen telt zes ritten en duurt tot en met zondag. Vorig jaar ging de zege naar de Brit Ethan Hayter. Met Wilco Kelderman (2011) en Pieter Weening (2016) staan er twee Nederlanders op de erelijst.