In een loodzware slotweek van de Giro d'Italia zijn de renners toe aan de zeventiende etappe, waarin stevig geklommen moet worden. Op woensdag wacht een rit van 168 kilometer van Ponte di Legno naar Lavarone, waarin blauwetruidrager Koen Bouwman zijn koppositie in het bergklassement kan verstevigen.

Er wachten de renners vier beklimmingen. Direct na de start moeten ze de Passo del Tonale over. Na 10,9 kilometer à 5,9 procent kunnen ze wat op adem komen. Het gaat dan namelijk kilometerslang bergaf.

Pas na bijna 80 kilometer gaat het weer bergop, met de San Michele all'Adige. Het klimmetje van een kleine 6 kilometer à 6,8 procent is slechts een opwarmer voor wat nog komen gaat. Na het afronden van die klim gaat de route via Palù di Giovo over schuin lopende wegen naar de voet van de Passo del Vetriolo.

Daar moeten de renners 11,8 kilometer à 7,7 procent doorbijten en daarna hebben ze weinig tijd om bij te komen. Niet lang na de afdaling van de Passo del Vetriolo wacht namelijk de slotklim: de Menador.

De Monte Rovere, zoals deze ook wordt genoemd, is een klim van 7,9 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,9. De verwachting is dat een hoop renners zich in de loodzware een-na-laatste kilometer stuk zullen rijden. Deze is met een strook van 12,6 procent extreem steil.

Het profiel van de zeventiende etapppe. Het profiel van de zeventiende etapppe. Foto: www.giroditalia.it

Belangrijke dag voor Bouwman

Blauwetruidrager Bouwman kan op woensdag een belangrijke slag slaan in het bergklassement. De renner van Jumbo-Visma heroverde zondag de blauwe trui en deed dinsdag goede zaken door in een loodzware bergetappe van Salò naar Aprica zijn voorsprong uit te breiden met 58 punten.

Met 167 punten heeft Bouwman momenteel een voorsprong van 68 punten op de nummer twee van klassement, Giulio Ciccone. De Italiaan pakte zondag zijn eerste ritwinst in twee jaar.

Woensdag zijn opgeteld maximaal 89 punten te verdienen op de tweede, derde en vierde klim van de dag. Op de top van de laatste twee beklimmingen zijn veertig bergpunten op te rapen.

Officiële start: 12.30 uur

Verwachte finishtijd: 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐ Simon Yates, Wilco Kelderman, Richard Carapaz

⭐⭐ Mikel Landa, Jai Hindley, Hugh Carthy

⭐ Alejandro Valverde, Koen Bouwman, Giulio Ciccone