Julian Alaphilippe ligt een maand na zijn zware valpartij in Luik-Bastenaken-Luik op schema om op tijd fit te zijn voor de Tour de France. De regerend wereldkampioen is in de Sierra Nevada aangesloten bij het trainingskamp van zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl.

De 29-jarige Alaphilippe liep onder meer een klaplong, gebroken ribben en een gebroken schouderblad op bij de val in de voorjaarsklassieker.

"Het goede nieuws is dat mijn long volledig is hersteld. De botbreuken doen nog steeds pijn, wat normaal is. Deze blessures vergen meer tijd om van te herstellen", zegt de Fransman dinsdag.

Twee weken geleden kreeg Alaphilippe, die in 2018 de bolletjestrui won en een jaar later veertien dagen het geel droeg, toestemming van de artsen om de training te hervatten.

Na een paar dagen op de rollerbank ging hij weer buiten fietsen. Dat verliep zonder problemen, waarop hij naar het trainingskamp van zijn ploeg in Zuid-Spanje ging.

'Belangrijk dat ik niets overhaast'

Alaphilippe is nog niet op het niveau van zijn ploeggenoten. "Ik heb wat tijd nodig om weer in vorm te komen en ik moet natuurlijk nog voorzichtig zijn met mijn blessures. Iedere dag gaat het beter, ik hoop dat ik zo kan doorgaan. Ik probeer optimistisch te zijn, maar ik weet ook dat ik tijd nodig heb."

Het voornaamste doel van Alaphilippe is nu om op tijd klaar te zijn voor de Tour. "Als het herstel zo doorgaat, dan is dat nog steeds mogelijk. Dat zit in mijn hoofd, maar het is belangrijk dat ik niets overhaast doe."

De Ronde van Frankrijk begin op 1 juli in Kopenhagen. Het kan de zesde Tour-deelname worden van Alaphilippe, die in totaal zes ritten in de Tour won.